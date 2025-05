Governador assina ordem de serviço para construção de 200 casas no Residencial Flamboyant

Dia histórico para Barro Alto, esta terça-feira, 29, quando o prefeito Professor Álvaro (MDB) esteve ao lado do governador Ronaldo Caiado (União), que assinou a ordem de serviço para a construção de 184 casas no Residencial Flamboyant — com aditivo de 16 unidades, totalizando 200 novas moradias gratuitas do Programa Para Ter Onde Morar.

“E neste momento eu vou assinar aqui, junto com o senhor prefeito, a autorização e, mais do que isso, a ordem de serviço, para que ele possa, no decorrer do tempo, fazer, junto à assistência social da prefeitura de Barro Alto, a identificação das famílias que ali estarão na condição de cadastro de pobreza e extrema pobreza para receber ali as suas casas”, disse o governador, ao assinar a ordem de serviço, depois do prefeito, ato testemunhado pelo deputado federal José Nelto (União-GO) e pelo deputado estadual Lineu Olímpio (MDB).

“Essa é uma conquista gigante para tantas famílias que sonham com a casa própria e que, agora, terão seu lar com dignidade e segurança. Tudo isso graças à força da nossa parceria com o Governo de Goiás”, expressou o prefeito, após a audiência, no gabinete do governador, em Goiânia.

“Pronto. Tá aqui, entregue, aqui, ao senhor prefeito, a ordem de serviço para implantação das casas no município de Barro Alto”, disse o governador, mostrando o documento com as assinaturas, depois do que emendou, brincando e sob aplausos dos presentes: “Aí, gente. Vocês sabem, né. Quando eu autorizo uma obra, o dinheiro já está depositado. Vocês sabem que já podem entregar o lote, que a casa será feita”.

Além do prefeito e dos dois deputados, ambos representantes do município de Barro Alto, estiveram presentes nessa grande conquista o vice-prefeito Tiago Madeira (União), o secretário municipal de Habitação de Barro Alto, Amauri Machado, e os vereadores Sandro do Valmir (MDB), presidente da Câmara, Cristiano da Serralheria (MDB), Augusto Manoel (União), Professora Ludimila (MDB) e Adriana do Grimalde (União).

“Seguimos firmes, com união e compromisso, trabalhando por uma Barro Alto mais justa, humana e cheia de oportunidades para todos”, registrou o prefeito Professor Álvaro, em suas redes sociais.