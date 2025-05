Goianésia recebe nesta semana o projeto “Perdomo pelo Brasil”, ação itinerante da Perdomo Doces que está percorrendo o país e levando o sabor da marca a diversas cidades.

O caminhão da Perdomo estará estacionado na Praça da Matriz, no Centro, nesta terça (29), das 13h às 22h, e na quarta-feira (30), das 10h às 22h.

A ação tem como objetivo aproximar a marca do público e oferecer uma experiência única com os produtos que consagraram a Perdomo como referência em doces no Brasil.