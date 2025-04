Deputados Aqui: Parceria entre Prefeitura e Alego leva serviços gratuitos à população neste sábado

Neste sábado (29), a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) chega a Goianésia com o projeto “Deputados Aqui”, uma iniciativa em parceria com a Prefeitura e a Faculdade Evangélica de Goianésia. O evento acontece a partir das 8h, na Faculdade Evangélica, e oferecerá uma série de serviços gratuitos à população.

Entre os atendimentos disponíveis, haverá emissão de carteira de identidade, assistência jurídica pela Defensoria Pública, exames de saúde como aferição de pressão e teste de glicemia, além de consultas médicas, oftamológicas e odontológicas. Também serão oferecidos cortes de cabelo, apresentações culturais e um espaço de lazer para as crianças, com brincadeiras, pula-pula, pipoca e algodão-doce. Os produtores rurais contarão com suporte da Emater e do Senar, além de uma feira e oficinas técnicas.

O prefeito Renato de Castro ressaltou a importância da iniciativa para facilitar o acesso da população a serviços essenciais “Essa ação reforça nosso compromisso em levar atendimento de qualidade para todos, principalmente para aqueles que mais precisam.”

O evento é aberto ao público e promete movimentar Goianésia com cidadania e entretenimento.