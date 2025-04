Defensoria atende população de Goianésia com Carreta DPE neste sábado

No próximo sábado (29/03), a Carreta DPE chega a Goianésia levando atendimento jurídico gratuito à população. Em parceria com a Prefeitura de Goianésia e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, via Deputados Aqui, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) atenderá das 8 às 17 horas, na Faculdade Evangélica de Goianésia, situada à Avenida Brasil, nº 1.000, Bairro Covoá.

A ação integra o projeto Defensoria Itinerante, que leva atendimento jurídico integral e gratuito a localidades onde a DPE-GO não está instalada de forma permanente ou em que há grande vulnerabilidade social.

O atendimento na Carreta DPE permite mais conforto a quem busca o acesso à justiça. Essa unidade móvel possui 15 metros de comprimento, capacidade de atendimento simultâneo em 14 estações, além de ar condicionado, recepção e elevador para acessibilidade.

Entre os serviços que serão ofertados nesta edição estão:

• Atendimento e orientação jurídica em geral;

• Divórcio sem acordo, sem filhos menores e sem bens;

• Acordo de divórcio ou fim de união estável;

• Reconhecimento de União Estável com conversão em casamento;

• Acordo para regularização de guarda;

• Acordo para regularização de pensão alimentícia;

• Reconhecimento de paternidade/maternidade (biológica e socioafetiva);

• Investigação de paternidade/maternidade (com ou sem DNA);

• Correção de informações em certidões (nascimento, casamento ou óbito);

• Alteração de prenome e gênero de pessoas transgênero;

• Pedido de 2º via de certidão de nascimento, casamento ou óbito;

• Pedido de gratuidade de taxa para emissão de RG.

A pessoa interessada nestes atendimentos deve comparecer ao local em posse da seguinte documentação:

• Identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

• Comprovante de endereço atualizado (últimos dois meses);

• Certidões de nascimento e/ou casamento;

• Comprovante de renda (último contracheque/ carteira de trabalho).

Na falta de comprovante de renda, também podem provar a necessidade econômica:

• Comprovante de recebimento dos valores recebidos por serviços prestados como autônomo;

• Extrato de benefício INSS;

• Extrato de conta bancária dos últimos três meses;

• Três últimas contas de energia ou de água;

• Cartão benefício do governo (Bolsa Família/ Renda Cidadã); Extrato FGTS e PIS; Extrato de negativação em órgão de proteção ao crédito (SPC/Serasa);

• Consulta à restituição do Imposto de Renda (caso declare Imposto de Renda, apresentar a declaração completa dos dois últimos exercícios).