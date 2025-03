Renato de Castro sanciona lei do projeto das mil casas e anuncia próximas etapas do programa habitacional

O prefeito Renato de Castro sancionou nesta segunda-feira, 17 de março, o projeto de lei das 1.000 casas, e anunciou o marco dessa lei e as próximas etapas, como aquisição do terreno e infraestrutura. A sanção foi acompanhada do procurador geral Orlando Guilherme, e marca definitivamente o início oficial do programa que beneficiará com casas a custo zero.

Em suas redes sociais, Renato celebrou: “A gente começa a semana com boa notícia. Sancionamos nesta segunda-feira, 17 de março, o projeto de lei do programa das 1.000 casas”, registrou. Renato ainda agradeceu à Câmara Municipal de Goianésia, no nome de todos os vereadores que aprovaram o projeto de lei, que foi agora oficialmente sancionado pelo prefeito.