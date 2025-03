Inauguração da nova sede do CRAS de Goianésia reforça compromisso com a inclusão e apoio social

Na manhã desta sexta-feira (7), a Prefeitura de Goianésia reabriu oficialmente o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), um espaço essencial para o atendimento e acolhimento da população em situação de vulnerabilidade. A solenidade ocorreu na sede do CRAS, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 106, no Centro, e contou com a presença de autoridades, equipe técnica e moradores da cidade.

A primeira-dama e secretária municipal de Promoção Social, Igara de Castro, destacou o impacto positivo que a reabertura do Cras trará para a comunidade. “Nosso compromisso é garantir que nenhuma família fique desamparada. Com essa estrutura funcionando plenamente, poderemos oferecer serviços fundamentais, como orientação, benefícios sociais e atividades que promovem a cidadania e a incl

usão social”, afirmou.

O prefeito Renato Menezes de Castro também enfatizou a importância do espaço para Goianésia. “O Cras é um ponto de apoio essencial para muitas famílias que enfrentam dificuldades. Nossa gestão tem o compromisso de fortalecer as políticas públicas e garantir que cada cidadão tenha acesso ao suporte necessário para melhorar sua qualidade de vida”, destacou.

Durante a inauguração, também foram realizadas homenagens ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8). O evento destacou a importância das mulheres na sociedade e reconheceu aquelas que se destacam pelo trabalho social e pela dedicação à comunidade