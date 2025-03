Prefeitura de Goianésia recebe novos maquinários para reforçar infraestrutura e agricultura

A Prefeitura de Goianésia foi beneficiada com novos maquinários agrícolas. A entrega aconteceu em Goiânia, na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Uma retroescavadeira e dois tratores, sendo um deles acompanhado de uma grade para arado, foram entregues, e serão utilizados para melhorar a infraestrutura urbana e rural, impulsionando os trabalhos oferecidos para a população.

A entrega ocorreu nesta quinta-feira e contou com a presença de autoridades locais. Participaram, o presidente da Câmara Municipal de Goianésia, Hiago Matos, o vereador Marcos Pernambuco, além dos secretários municipais de Agricultura, Marcos Portilho, e de Infraestrutura, Paulo Henrique, juntamente com o prefeito Renato de Castro.

Os novos maquinários são um reforço importante para as demandas do município, especialmente no apoio aos produtores rurais e na manutenção das estradas vicinais. Segundo os representantes da cidade, essa aquisição contribuirá significativamente para o desenvolvimento econômico local, garantindo melhores condições de trabalho para agricultores e facilitando o transporte de mercadorias.