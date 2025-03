Prefeito de Goianésia herdou dívida de R$ 54 milhões

Em live pelo Instagram, com a participação de jornalistas de Goianésia, o prefeito de Goianésia, Renato de Castro (União), apresentou panorama real da situação financeira e fiscal do município, mostrando a dívida deixada pela gestão anterior, do ex-prefeito Leonardo Menezes (PL).

O endividamento herdado é de, pelo menos, R$ 54,2 milhões. Mas esse montante é apenas da dívida consolidada, à qual se junta despesa não empenhada, sem processo que, identificada paulatinamente, já soma R$ 7 milhões.

Ainda, além disso, há dívida fundada, que soma R$ 27,8 milhões, fruto de dois contratos (operações de crédito) com o Banco do Brasil e da dívida com o Funprevis, o Fundo de Previdência do Município de Goianésia; e dívida processada, também de operação de crédito com o Banco do Brasil, essa no total de R$ 19,4 milhões.

Durante apresentação, Renato deixou claro que os compromissos assumidos na campanha eleitoral estão mantidos, bem como as mudanças planejadas para preparar a Goianésia dos 100 mil habitantes.

Para tanto, o próprio chefe do Poder Executivo admitiu: será preciso responsabilidade, o que significa ajustes nas contas, cortes de gastos e gestão eficiente.

“Mas foi para isso que fomos escolhidos, e é exatamente isso que faremos, porque, para construir uma nova história, também é preciso superar um grande desafio”, afirmou o prefeito para a população e a imprensa.

Participaram da live, na companhia do prefeito, três de seus auxiliares: o contador da prefeitura, Vinícius Henrique; o procurador jurídico do município, Orlando Guilherme; e do secretário municipal de Finanças, Jairo Pacheco.

“O intuito é passar para as pessoas um pouco da situação fiscal e financeira da prefeitura, algumas ações feitas, projetos e realizações”, disse Renato, com acréscimo de que assumiu a gestão há quase 60 dias, período em que desembaraçou várias demandas da população, com ações como a operação tapa-buracos e as melhorias já percebidas pelos goianesienses, na saúde, na infraestrutura e na limpeza pública.

“Terminamos agora com o quadro do endividamento da gestão anterior e que nós vamos pagar, da mesma forma que eu paguei da outra vez”, afirmou Renato, comparando a atual situação com a herdada em 2017, sobre a contabilização do endividamento atual, deixado pela gestão do ex-prefeito Leonardo Menezes (PL), que chegou à soma de quase R$ 60 milhões só de dívidas consolidadas, aquelas originadas de serviços contratados pela prefeitura e cujos processos foram empenhados.

“O intuito aqui é deixar a população a par, não é questão de justificativa de minha parte de que nós não vamos cumprir compromissos de campanha. Eu dizia isso na campanha: ‘Eu sei que a prefeitura está devendo’. Meus compromissos estão reafirmados”, concluiu o prefeito.

CRÉDITO: Assessoria/Prefeitura de Goianésia