Prefeitura de Goianésia decreta ponto facultativo no Carnaval; veja o que funcionará neste período

A Prefeitura de Goianésia publicou nesta quarta-feira (26) decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais devido ao período de Carnaval. Com isso, o expediente será suspenso nos dias 28 de fevereiro (sexta-feira), 3 de março (segunda-feira) e 4 de março (terça-feira). Na Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março, os trabalhos serão retomados a partir das 12h.

Escolas Municipais terão aulas normais na sexta-feira

A Secretaria Municipal de Educação informou que as escolas da rede municipal funcionarão normalmente na sexta-feira (28). As atividades escolares serão interrompidas apenas nos dias 3 e 4 de março, com retomada das aulas na quinta-feira (6).

Serviços essenciais continuam funcionando

A medida não se aplica a órgãos que desempenham atividades essenciais, como serviços hospitalares, segurança patrimonial, limpeza pública e serviços póstumos, que seguirão operando normalmente conforme escalas definidas.

Mutirão de limpeza será mantido

A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos confirmou que o mutirão de limpeza previsto para sexta-feira (28) no Setor Sul e para o sábado (29) no Centro ocorrerá normalmente, conforme o cronograma estabelecido.