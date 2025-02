Polícia Civil e Prefeitura de Goianésia promovem mutirão para emissão de documentos na próxima semana

O Governo de Goiás, por meio da Polícia Civil e em parceria com a Prefeitura de Goianésia, realizará na próxima semana um mutirão para emissão de documentos, como a primeira e segunda via do RG. Além disso, outros serviços do Ipasego, Detran e Goiásprev, como atendimento multifuncional, também serão oferecidos. O mutirão acontecerá na sede da Prefeitura nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro.

Entre os serviços disponíveis estão a emissão de cartões do Ipasego, abertura de processos e emissão de boletos. O Detran atenderá a população com a solicitação da segunda via da CNH, emissão de boletos do IPVA e agendamento de serviços. Já o Goiásprev estará presente realizando o recadastramento de aposentados e pensionistas do estado, por meio do Vapt-Vupt.

Além disso, a Polícia Civil informa que os cidadãos poderão solicitar a segunda via de boletos de água e energia, bem como acessar serviços de internet. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, garantindo organização e eficiência para todos os participantes.