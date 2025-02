Prefeitura de Goianésia facilita acesso ao crédito para empreendedores com apoio da GoiásFomento

A Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, em parceria com a GoiásFomento, realizará a Semana do Crédito entre os dias 17 e 19 de fevereiro, das 9h às 17h, na Sala do Empreendedor, localizada no Paço Municipal. A iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito para micro e pequenos empreendedores da região.

Durante o evento, técnicos da GoiásFomento estarão disponíveis para orientar os interessados sobre as opções de financiamento e os procedimentos necessários para a solicitação de crédito. O prefeito Renato de Castro ressalta a importância da ação para o desenvolvimento econômico do município. “Nosso objetivo é fortalecer o comércio local, oferecendo oportunidades para que os empreendedores possam crescer e gerar mais empregos”, afirmou.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Gustavo Cardoso, destaca que a Semana do Crédito é uma estratégia para aproximar os empresários das oportunidades disponíveis. “Queremos facilitar o acesso ao crédito para que os empreendedores possam investir em seus negócios de forma sustentável”, pontuou.

Linhas de crédito disponíveis

Mais Crédito: Empréstimos de até R$ 21 mil para microempreendedores, sem necessidade de garantia. “Essa linha é essencial para quem precisa de capital de giro e quer evitar burocracias”, explicou Lucas Fernandes, presidente da GoiásFomento.

GoiásFomento Investimento: Financiamento para aquisição de equipamentos e expansão de negócios, com prazo de até 60 meses e 12 meses de carência. “Nosso foco é oferecer condições para que os empresários modernizem suas atividades”, ressaltou Fernandes.

GoiásFomento Giro: Crédito destinado à reposição de estoque e compra de insumos, parcelado em até 24 meses, com três meses de carência. “Essa linha possibilita um reforço financeiro importante para a sustentabilidade das empresas”, completou o presidente da GoiásFomento.

A iniciativa conta com o apoio de instituições financeiras e entidades do setor empresarial, incluindo a Associação Comercial, Industrial e Agronegócios de Goianésia (ACIGO), o Sebrae, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Goianésia (CDL) e o Governo de Goiás.