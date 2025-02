Prefeitura de Goianésia já retirou 230 caminhões de entulho da cidade através do mutirão de limpeza

O grande esforço de limpeza urbana promovido pela Prefeitura já resultou na remoção de 230 caminhões de entulho em diferentes bairros da cidade. No último mutirão, realizado no povoado Morro Branco, moradores se uniram às equipes de limpeza para retirar resíduos que poderiam se tornar criadouros do mosquito da dengue.

Até o momento, já foram realizados cinco mutirões, atendendo 16 bairros com serviços de varrição, roçagem e remoção de materiais descartados de forma inadequada. A iniciativa busca não apenas manter a cidade mais limpa, mas também reforçar o combate à dengue, eliminando potenciais criadouros do Aedes aegypti.

Além da limpeza, a Prefeitura também vistoriou o aterro sanitário, onde uma equipe técnica está levantando dados para futuras ações de melhoria e gestão ambiental.

Os mutirões seguem avançando por toda a cidade, com o apoio da população, garantindo um ambiente mais seguro e saudável para todos.