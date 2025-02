Jalles e CTC promovem Dia de Campo

A Jalles é parceira do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) no desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Hoje, 11 de fevereiro, o CTC promoveu na Unidade Jalles Machado, em Goianésia, Goiás, um Dia de Campo para apresentar ao time agrícola e diretoria da Jalles as mais recentes atualizações do programa de melhoramento genético e os diferenciais das variedades CTC.

“Para nós, tudo começa no campo, com a matéria-prima, que é a cana. E o CTC faz um excelente trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades, visando aumentar a produtividade agrícola. Agradeço ao CTC por essa parceria, que tem gerado bons resultados para a Jalles e para o setor”, ressaltou o Diretor-presidente da Jalles, Otávio Lage de Siqueira Filho.

Após as apresentações técnicas, os participantes puderam conferir em campo os lançamentos mais recentes do CTC e os clones promissores que estão em fase avançada de desenvolvimento.

O Diretor Comercial do CTC, Luiz Paes participou do Dia do Campo e também ressaltou a importância da parceria com a Jalles. “O Grupo Jalles é um parceiro estratégico para nós. Estamos mostrando hoje materiais promissores desenvolvidos aqui no campo experimental da Unidade Jalles Machado que apresentam boa performance nesse ambiente de produção desafiador”, salientou.

A parceria entre Jalles e CTC tem apresentado grandes resultados. “A série de variedades de cana 9.000, lançada em 2011, é fruto desse trabalho. Temos muito orgulho dessa parceria, que contribui não só com a Jalles, mas com todo o setor sucroenergético brasileiro”, completou o Diretor de Operações da Jalles, Joel Soares.