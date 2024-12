Renato anuncia secretariado para sua gestão a partir de 2025

O prefeito eleito de Goianésia, Renato de Castro, anunciou na manhã desta quinta-feira (26/12), durante o programa “Fala Moçada” na rádio São Carlos FM, os nomes que irão compor o secretariado de sua gestão a partir de janeiro de 2025.

Confira a lista:

Secretaria de Agricultura

Marcos Portilho

Secretaria de Casa Civil

Manoel Castro (Fião)

Secretaria de Educação

Professor Noé

Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

Andrieferson (Bilika)

Secretaria de Finanças / Chefe de Gabinete

Jairo Pacheco

Secretaria de Indústria e Comércio

Gustavo Cardoso

Secretaria de Infraestrutura

Paulo Henrique Naves

Secretaria de Meio Ambiente / Serviços Urbanos / Cultura

Willian Teófilo

Secretaria de Planejamento

Fabiano Lopes

Secretaria de Promoção Social

Igara de Castro

Secretaria de Saúde

Marina Batista

Superintendência Municipal de Trânsito

Lucas Santiago

Superintendência de Comunicação

Sérgio Couto

Procuradoria Jurídica

Orlando Guilherme

Controladoria Geral

Rogério Camargo

Renato afirmou que a escolha dos novos secretários levou em consideração a qualificação e a capacidade de cada um para administrar as diversas áreas do município. “Esses profissionais foram selecionados com o objetivo de fortalecer a gestão pública, oferecendo à população serviços de qualidade e atendendo às demandas da cidade”, destacou o próximo prefeito.

A posse de Renato e de sua vice, Luciana Naves, ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, às 10 horas, na Câmara Municipal de Goianésia. Já a Transmissão de Cargo será realizada às 16 horas, no Paço Municipal Laurentino Martins Rodrigues. A cerimônia contará com uma Benção Ecumênica e a posse dos novos secretários.