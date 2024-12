“O pacto de desenvolvimento é uma necessidade se quisermos ter uma região forte”, defende Renato de Castro

Prefeito eleito de Goianésia destaca a união de gestores como estratégia para impulsionar o crescimento econômico do Vale do São Patrício e da região norte de Goiás

Eleito prefeito de Goianésia, importante cidade do Vale do São Patrício e Norte de Goiás, Renato de Castro carrega na bagagem um histórico de vitórias e grandes realizações. Deputado estadual por duas legislaturas e ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), Renato faz parte do grupo de prefeitos que defende a união dos gestores da região para o fortalecimento econômico das cidades.

Renato de Castro acompanha a proposta do prefeito reeleito de Jaraguá, Paulo Vitor, que propõe um pacto de desenvolvimento regional, focando na potencialização das riquezas locais de cada cidade, criando, assim, uma forte cadeia produtiva regionalizada.

“Quando fui presidente da CODEGO, criamos os outlets e, claro, pelo perfil de investimento, a cidade de Jaraguá foi contemplada. Quando era prefeito, consegui, em parceria com o Governo de Goiás, trazer a Fricó Alimentos para Goianésia. Ou seja, se unirmos as forças locais, potencializando o que cada uma tem de melhor, criaremos uma região industrializada e desenvolvida”, pontuou Renato.

“Precisamos pensar fora dos limites de nossas cidades, precisamos fazer da região referência em desenvolvimento. Sozinhos, vamos demorar mais tempo do que unidos. O pacto de desenvolvimento é hoje uma necessidade, se realmente quisermos ter uma região forte”, explicou.

Renato de Castro volta para a prefeitura de Goianésia após quatro anos, tendo tido a maior votação da história na cidade, com mais de 57% dos votos válidos.

Foto: Sérgio Rocha/Alego