Renato de Castro visita Embrapa e anuncia reforço à agricultura familiar em Goianésia

Renato estava acompanhado do vereador Marcos Portilho, que assumirá a Secretaria de Agricultura em sua gestão

O prefeito eleito de Goianésia, Renato de Castro, esteve na sede da Embrapa Cerrado, em Brasília, nesta sexta-feira (29/11), para acompanhar o carregamento de 9.600 mudas de açaí e 400 mudas de mirtilo. Essas plantas fazem parte da terceira etapa do projeto Rota das Frutas, no qual Goianésia é um dos polos principais.

Acompanhado do vereador Marcos Portilho, que assumirá a Secretaria de Agricultura em sua gestão, Renato destacou a importância do projeto para os produtores rurais do município.

“Esse é um incentivo extra para a agricultura familiar de Goianésia. Vamos trabalhar para que a zona rural volte a crescer, gerando oportunidades e fortalecendo nossa economia local”, afirmou o prefeito eleito.

O projeto Rota das Frutas tem como objetivo fomentar a diversificação da produção agrícola no município, incentivando o cultivo de frutas que agreguem valor e impulsionem a renda das famílias do campo. Além de trazer novas culturas para a região, a iniciativa também contribui para que Goianésia se consolide como referência no setor agrícola.