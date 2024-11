Autor de atentado foi ao plenário do STF

O autor do atentado com bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) deixou mensagens na internet que mostram que ele esteve dentro do Supremo. Segundo a Corte, Francisco Wanderley Luiz visitou o tribunal no dia 24 de agosto. “Deixaram a raposa entrar no galinheiro”, escreveu Francisco, que disputou as eleições de 2020 na cidade de Rio do Sul e não conseguiu se eleger vereador. “Ou não sabem o tamanho das presas ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18 (A soberba procede a queda)”, escreveu o ex-candidato do PL.

Há poucos dias, o homem teria alugado uma casa em Ceilândia (DF), segundo a polícia. Um boletim de ocorrência sobre as explosões foi registrado na 5ª DP. Segundo o documento, o homem publicava conteúdo político nas redes sociais.

De acordo com a TV Globo, o boletim de ocorrência informa que o homem teria se aproximado do prédio do STF e lançado explosivos naquela direção, que causaram explosão, mas não estavam perto suficiente para atingir o prédio.

O STF informou que, após a sessão desta quarta-feira, pessoas ouviram dois fortes estrondos, e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Servidores e colaboradores também foram retirados do prédio por medida de cautela. A segurança do STF colabora com a polícia.