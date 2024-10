Caixa vai leiloar mais de 70 imóveis a partir de R$ 61 mil em Goiás

A Caixa Econômica Federal vai leiloar 72 imóveis em Goiás, com valores a partir de R$ 61.750,00 e até 55% de desconto. As consultas e lances online para arrematar um dos bens imobiliários podem ser realizados por meio do site Fidalgo Leilões, até as 10h do dia 30 de outubro.

Entre os imóveis disponibilizados para leilão em Goiás, está uma casa com 280m² de área do terreno no município de Brazabrantes, na Região Metropolitana de Goiânia, cujo lance inicial é de R$ 61,7 mil. Em Aparecida de Goiânia, há também uma casa cujo desconto chega a 55%. Segundo a Fidalgo Leilões, o imóvel tem 187m² de área do terreno e o valor do lance inicial pode sair por R$ 72.331,20.

Na capital goiana, oito imóveis estão disponíveis para o leilão. Os imóveis são casas e apartamentos cujos descontos podem chegar a 45%. As propriedades estão localizadas nos setores: Carolina Parque, Parque Balneário, Residencial Fidelis, Residencial Santa Fé I, Morada do Sol e Parque Tremendão.