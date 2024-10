Goiás tem previsão de chuva com granizo e rajadas de vento de até 60 km/h, diz Cimehgo

Goiás tem previsão de chuva com granizo ao longo da semana, segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Nesta segunda-feira (14), de acordo com a previsão, as rajadas de vento poderão chegar a 60 km/h.

Durante a semana, as cidades goianas passarão por variações entre sol e nebulosidade, com pancadas de chuvas irregulares. Segundo a previsão, a combinação de calor e umidade deve favorecer a formação de tempestades, que podem ser acompanhadas de rajadas de vento.

De acordo com a previsão, as chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia no decorrer da semana. Veja a previsão de chuva em alguns municípios nesta segunda-feira: