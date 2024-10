Veja vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Santa Rita do Novo Destino

Santa Rita do Novo Destino tem 09 cadeiras no Legislativo que devem ser ocupadas pelos próximos quatro anos pelos novos vereadores eleitos

Os eleitores de Santa Rita do Novo Destino definiram na votação do último domingo (06) os vereadores que ocuparão as 09 cadeiras da Câmara Municipal entre 2025 e 2028.

Após a soma do chamado quociente eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) divulgou a lista dos parlamentares eleitos com 100% das urnas apuradas.

O UNIÃO BRASIL conquistou a maior bancada, com cinco vereadores, seguido por MDB com três vereadores e PL com um vereador.

O vereador campeão de votos foi o Oscar do Pombal (UNIÃO), seguido da Sirlene Campos (UNIÃO), e Renatinho da Ambulância (UNIÃO).

Confira a lista dos vereadores eleitos, com 100% das urnas apuradas:

1º – Oscar do Pombal (UNIÃO) – 279 votos.

2º – Sirlene Campos (UNIÃO) – 240 votos.

3º – Renatinho da Ambulância (UNIÃO) – 206 votos.

4º – Zinha (MDB) – 198 votos.

5º – Rodrigo Cardoso (UNIÃO) – 182 votos.

6º – Willian (MDB) – 177 votos.

7º – Nelson Aragão (UNIÃO) – 141 votos.

8º – Nenem do Anjinho (MDB) – 112 votos.

9º – Fabim do Nanã (PL) – 104 votos.