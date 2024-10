Veja a lista dos 09 vereadores eleitos em Barro Alto

Barro Alto tem 09 cadeiras no Legislativo que devem ser ocupadas pelos próximos quatro anos pelos novos vereadores eleitos – Subtítulo

Os eleitores de Barro Alto escolheram no último domingo (6) os 09 novos vereadores do município, que ocuparão cadeiras na Câmara de Vereadores pelos próximos quatro anos. Entre rostos já conhecidos e novos, os nomes ficaram conhecidos assim que as últimas urnas foram apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

1º- Elismar Barbosa (PP) – 662 votos.

2º – Sandro do Valmir (MDB) – 601 votos.

3º – Augusto Manoel (UNIÃO) – 582 votos.

4º – Cristiano da Serralheria (MDB) – 425 votos.

5º – Professora Ludmila (MDB) – 406 votos.

6º – Flávia do Edinho (PODE) – 365 votos.

7º – Adriana do Grimalde (UNIÃO) – 337 votos.

8º – Nelito (PP) – 327 votos.

9º – Luis da Laguna (PP) – 311 votos.