Waldilei Lemos, do União, é reeleito prefeito de Vila Propício

Waldilei Lemos (UB) terá seu terceiro mandato no município de Vila Propício. Ele foi reeleito no último domingo (06), e recebeu 60,29%, 3.185 votos válidos, e irá ser novamente chefe do Executivo de Vila Propício por mais quatro anos.

Sua oponente, Jéssica Morais (PSDB) recebeu 39,71%, 2.098 votos válidos.

Conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a eleição de Vila Propício teve 5.403 votos, sendo 76, equivalendo 1,41% de votos nulos e 44, 0,81% de votos brancos.

A abstenção foi de 771 eleitores, 12,49% do total de aptos a votar nas eleições 2024, no município.