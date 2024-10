Professor Álvaro Machado é reeleito em Barro Alto com 58,03% dos votos válidos

Conforme anunciado na última pesquisa eleitoral divulgada no município, o Professor Álvaro Machado (MDB) reelegeu com exatos 58,03%, 5.042 votos válidos, no último domingo (06). Álvaro que sempre mostrou ter favoritismo entre o eleitorado barroaltense, irá comandar a prefeitura por mais quatro anos 2025/2028.

O segundo candidato mais votado, foi Robertinho Lucena (PP) com 41,08%, 3.569 votos válidos. Quem também se arriscou na disputa pelo cargo de chefe do Executivo de Barro Alto foi o vice-prefeito Edson Caetano (PDT), que recebeu 0,89%, 77 votos válidos.

Em Barro Alto foram 8.840 votos, sendo 116 votos nulos representando 1,31% dos votos, e 36 votos em branco, representando 0,41%.

A abstenção foi de 1.520 eleitores, 14,67% do total de aptos a votar nas eleições 2024 no município.

Esses dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem é Professor Álvaro

O Professor Álvaro Machado tem 65 anos, é casado, tem superior completo e declarou à Justiça Eleitoral a ocupação de prefeito.

O vice-prefeito eleito é Tiago Madeira, do União Brasil, que tem 39 anos, e irá administrar junto com Álvaro nos próximos quatro anos.

Os dois fazem parte da coligação “Para Barro Alto continuar Acelerando”, formada pelos partidos REPUBLICANOS, PODE, UNIÃO BRASIL, PSD E MDB.