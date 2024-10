Gaguinho é reeleito em Santa Rita do Novo Destino com 70% dos votos válidos

Roberto Gaguinho (MDB) foi reeleito no último domingo (06) a prefeito de Santa Rita do Novo Destino, ao lado de seu vice João Cardoso, o popular Pombo (MDB) ele irá comandar a prefeitura por mais quatro anos.

Gaguinho recebeu 1.849 votos, 70,20% dos votos válidos, em segundo lugar ficou o candidato Ronaldo Azevedo (PL) com 679 votos, 25,78% dos votos válidos, enquanto Deleinho (PODE) recebeu 106 votos, 4,02% dos votos válidos, porém, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua candidatura está anulada sub judice.

A eleição em Santa Rita do Novo Destino teve 2.702 votos totais, o que inclui 22 votos brancos, 0,81% dos votos totais, e 46 votos nulos, 1,70%.

A abstenção foi de 361 eleitores, 11,79% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.