Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio em Goianésia

A Polícia Civil de Goianésia por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu, na última terça-feira (24), mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 29 anos por ter tentado matar sua ex-namorada (29 anos) e lesionado outro rapaz, de 33 anos.

O autor e a vítima teriam terminado seu relacionamento no dia 08 deste mês. Ocorre que, no dia 09, o autor foi até a casa onde morava com a vítima, sem avisá-la, para buscar objetos pessoais, momento em que encontrou a ex-namorada com outro rapaz. Diante da situação, de posse de um facão, o autor golpeou o homem pelas costas, que, após ser agredido, conseguiu fugir do local.

Na sequência, o autor passou a agredir a ex-namorada, com a intenção de matá-la, golpeando-a várias vezes, causando-lhe cortes pelo corpo e cabeça. Segundo a vítima, o autor também lhe enforcou e mesmo ela se fingindo de morta, ele não parou. As agressões somente cessaram quando vizinhos chegam ao local, momento em que o homem foi embora da residência, levando consigo o facão. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

A Polícia Civil, após ter sido comunicada dos fatos, empreendeu diligências investigativas, tendo a Autoridade Policial representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido na terça-feira 24, tendo sido dado cumprimento ao mandado de prisão no mesmo dia pelos policiais civis lotados na DEAM.

Após a realização dos procedimentos legais, o autor foi encaminhado a Unidade Prisional onde está à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e lesão corporal.