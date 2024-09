Edmário Barbosa lidera com 33,97% pesquisa para reeleição em Ceres

Edmário Barbosa aparece como favorito entre os candidatos ao cargo de chefe do Executivo de Ceres, que irão concorrer às eleições de outubro. Edmário que irá disputar a reeleição pelo União Brasil, mostrou vantagem nas intenções de votos tanto na pesquisa estimulada, quanto na pesquisa espontânea, realizada pelo Cerrado Pesquisas Produções e Eventos Eireli / Cerrado Pesquisas e Consultoria.

Espontânea

De acordo com a pesquisa espontânea, Edmário Barbosa tem 32,89% das intenções de votos, na sequência, Rafa Melo aparece com 26,12%, das intenções. Em terceiro lugar, Reiller Seabra foi citado por 14,86%, e Cleiton Mateus por 8,28% dos entrevistados. A pesquisa espontânea é aquela feita sem a apresentação, ao eleitor, dos nomes que efetivamente irão concorrer ao pleito.

Já os indecisos, os que não sabem em quem votariam, representaram 17,21% do total pesquisado. E 0,64% não opinaram.

Estimulada

Na pesquisa estimulada, cenário onde os possíveis candidatos são apresentados ao eleitor, o atual prefeito de Ceres continuou mostrando ser o favorito do eleitorado, com 33,97% das intenções de votos. Já o candidato do Progressistas, Rafa Melo, continuou no 2º lugar da preferência, com 28,24% das intenções de votos. E em 3º lugar, Reiller Seabra (Republicanos), receberia 16,35% dos votantes de Ceres, em 4º lugar, aparece Cleiton Mateus (PSB), com 9,34%. Já os indecisos representam 9,77% do eleitorado.

0,42% do total dos entrevistados disseram em pesquisa que anulariam o voto, 0,21% votaria em branco e 1,70% não quiseram opinar.

Metodologia

Um total de 500 eleitores da cidade foram consultados no dia 19 de setembro, sobre suas intenções de voto à chefia do Poder Executivo de Ceres, a partir de janeiro de 2025. O grau de confiança da pesquisa é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 4,3% pontos percentuais para mais ou para menos.

A amostra foi calculada pelo método de amostragem aleatória simples, por cotas, com ponderação segundo as variáveis sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do eleitorado.

Registrado no TRE-GO no dia 18/09/2024 com o número GO-05782/2024, o levantamento foi contratado pelo Cerrado Pesquisas Produções e Eventos Eireli / Cerrado Pesquisas e Consultoria, sediado em Goiânia, CNPJ: 13.805.175/0001-18 referente ao serviço prestado – dentre outras exigências legais – em cumprimento à Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.600/19.