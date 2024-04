Inteligência artificial: as soluções que Goiás busca em Israel para “descarbonizar” o transporte coletivo

Na esteira da reformulação do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, o Governo de Goiás espera contar com uma solução de inteligência artificial, de Israel, que possa descarbonizar o serviço, que até 2026, deverá ter sua frota majoritariamente elétrica. Agentes da administração pública vão se reunir na tarde desta terça-feira (2) com representantes da empresa Optibus, uma das referências em soluções para o setor.

De acordo com o subsecretário de Políticas para Cidades e Transportes do Governo de Goiás, Miguel Pricinote, a Optibus oferece uma plataforma completa de gerenciamento de transporte público, otimizando desde o planejamento e a operação até a comunicação com motoristas e passageiros. “A plataforma utiliza algoritmos de otimização, aprendizado de máquina e inteligência artificial para criar e avaliar cenários de forma rápida e eficiente”, destaca ao portal Mais Goiás.

Empresa de Israel ajuda 4 mil cidades a reduzir toneladas de CO anualmente

A empresa israelense atua em mais de 4.000 cidades, gerenciando 3 bilhões de viagens anualmente e contribuindo para a redução de 11 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano. Ainda não há custos para implementação do serviço na região Metropolitana de Goiânia. A negociação iniciou antes da ida do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) a Israel e terá uma nova rodada de conversas nesta terça.

Além do Governo de Goiás, a reunião, contará com a presença do presidente da Metrobus, Francisco Caldas; do presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcisio Abreu; do diretor da CMTC, Murilo Ulhoa; e do superintendente da Região Metropolitana de Goiânia, Ricardo Souza.

De acordo com Pricinote, a empresa oferece soluções que poderão ser aplicadas no serviço da Região Metropolitana, como a otimização de rotas e horários. “O sistema leva em conta as necessidades dos passageiros e as condições operacionais para criar rotas eficientes e reduzir o tempo de viagem”, destaca. Há também o suporte operacional para quem está trabalhando na retaguarda do transporte.

“A plataforma auxilia na alocação de recursos humanos e materiais, garantindo operação eficiente do sistema, isso afeta diretamente, a administração das equipes e dos veículos”, pontua Miguel. Outro ponto que a plataforma permite é o monitoramento do desempenho dos veículos. “Há também a possibilidade de informações precisas sobre horários, rotas e possíveis atrasos facilitando o planejamento dos passageiros”, destaca.

