Leonardo Menezes: o prefeito que veste a camisa do Goianésia

Educação, saúde, segurança e atenção social são prioridades em qualquer gestão pública municipal. Isso não significa que outras áreas devem ser negligenciadas. Áreas como esporte e cultura, por exemplo.

Em Goianésia, o prefeito Leonardo Menezes cumpre bem essa cartilha, ao priorizar as necessidades básicas da população, mas sem esquecer de investir em cultura e esporte. No caso do futebol, ele retomou a cultura da cidade, que sempre teve uma parceria sólida entre Prefeitura e o Goianésia Esporte Clube, o que fez do clube um dos melhores do interior goiano.

Leonardo é um prefeito que, literalmente, veste a camisa do Azulão do Vale. Como gestor, é o principal parceiro do Goianésia. Como torcedor, faz a sua parte: veste a camisa, acompanha todos os jogos no meio da torcida, debaixo de sol ou chuva.

Mais do que torcer e apoiar, Leonardo coloca a mão na massa. Trocou a iluminação antiga do estádio Waldeir José de Oliveira por uma moderna, de LED. No início do período chuvoso, uma tempestade destruiu as cabines de transmissão, a marquise e parte do sistema de iluminação do estádio. O prefeito restaurou as placas de LED, refez as cabines e a marquise, e em parceria com o Goianésia Esporte Clube e a Federação Goiana de Futebol (FGF), revitalizou o gramado, melhorou a estrutura dos vestiários, inclusive com ar condicionado.

Além disso, o prefeito é parceiro do clube e do torcedor com o programa “Torcida Legal”. O objetivo é incentivar a participação da comunidade nos jogos do Goianésia Esporte Clube no Campeonato Goiano. Está é a terceira edição do projeto. Para adquirir ingressos para os jogos do Azulão do Vale, os interessados devem apresentar o comprovante de pagamento do IPTU nos pontos de troca designados. Além disso, é solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível por ingresso. Cada carnê quitado dá direito a quatro ingressos por jogo.

No interior, o sucesso do time da cidade depende totalmente do entusiasmo e do apoio do prefeito. Goianésia tem sorte de ter na Prefeitura um torcedor apaixonado e um gestor que entende que esporte é também importante para o bem-estar e lazer da comunidade. O Azulão do Vale agradece e retribui, fazendo uma grande campanha no Goianão.