Prefeitura concede desconto de até 90% no IPTU 2024

A Prefeitura de Goianésia, por meio da secretaria de Finanças, já está distribuindo nas residências o carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), exercício 2024.

Quem quitar o tributo até 11 de março tem acesso aos descontos, que variam de 40% a 90%. Outra opção que a prefeitura oferece é dividir o débito em até 10 vezes.

Os carnês também podem ser emitidos de maneira on-line no site da prefeitura ou retirados no guichê do Atende Mais, no Paço Municipal. Para a retirada é necessário que o contribuinte apresenta o cadastro do imóvel, que poderá ser obtido em carnês anteriores, escritura do imóvel ou conta de água.

O contribuinte que pagar em dia terá de 40% a 90% de desconto, conforme cada imóvel. IPTU até R$ 150,00 terão 90%; até R$ 160,00 terão 80%; até R$ 170,00 terão 70%; até R$ 180,00 terão 60%; até R$ 190,00 terão 50% e acima de R$ 190,00 terão 40% de desconto.