Polícia Civil prende estelionatário após aplicar golpes no Comércio Local

Na última quarta-feira, 20, a Polícia Civil de Goianésia, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (GEPATRI), efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo suspeito de cometer crimes de estelionato em estabelecimentos comerciais da cidade.

A ação policial teve início após uma vítima denunciar que um homem, com nome e informações falsas (se passou por João Ferreira de Morais e João Pereira) havia realizado a compra de “bolas” de arame liso em sua loja. As imagens do sistema de monitoramento da loja foram compartilhadas com outros comerciantes, revelando que o mesmo indivíduo havia repetido o mesmo golpe em outros estabelecimentos.

A Polícia Civil prontamente iniciou diligências para localizar o suspeito. Por volta das 14h30, a equipe policial conseguiu localizar o indivíduo à beira da GO-080, no sentido Goianésia/Barro Alto, na posse dos produtos adquiridos fraudulentamente.

O suspeito admitiu ter praticado golpes semelhantes em diversos estabelecimentos comerciais da cidade. O modo de agir era relativamente simples: o suspeito entrava no estabelecimento, alegando conhecer o proprietário e citando informações pessoais sobre a vítima. Após alguns minutos de conversa, ele solicitava a compra de um produto, mas afirmava que precisava fazer uma “nota fiscal”. Nesse momento, ele fornecia os dados de outra pessoa já cadastrada na loja e saía do local com a mercadoria.

Verificações nos sistemas policiais revelaram que o suspeito já possuía passagens criminais por crimes de estelionato e havia sido preso recentemente na cidade de Niquelândia-GO, por delitos semelhantes aos cometidos em Goianésia.

A Polícia também recuperou 5 rolos de arame ovalado liso, 3 tambores de óleo de motor de 20 litros e peças de roupa masculina, avaliados em aproximadamente R$ 8.000,00 . Os objetos foram devolvidos para os comerciantes locais.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia e apresentado à Autoridade Policial. Ele responderá , até o momento , por 4 crimes de estelionato . A Policia Civil representou pela decretação da prisão preventiva do investigado, que está à disposição do Poder Judiciário.

Esta operação do GEPATRI destaca a importância da cooperação entre a comunidade e as autoridades policiais na prevenção e combate a crimes patrimoniais.

A Polícia Civil orienta os comerciantes que também foram vítimas do estelionatário a procurem a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e reforça seu compromisso em proteger a segurança e o patrimônio dos cidadãos locais.

A divulgação da imagem do investigado foi precedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 547/2021 – PC e despacho do delegado responsável pelo inquérito policial, visando localizar outras vítimas e alertar os comerciantes locais.