Dupla é presa por tráfico ao ser pega com drogas avaliadas em R$ 15 mil

A equipe TOR/90 do 3° Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), realizou a prisão de duas pessoas por tráfico de drogas ao serem pegas com drogas avaliadas em cerce de R$ 15 mil. As prisões aconteceram quando os militares estavam em patrulhamento pela GO-230 e ao adentrarem no perímetro urbano de Goianésia avistaram três indivíduos em frente uma residência, que ao perceberem a presença da viatura ficaram bastante nervosos.

A polícia informou que devido ao estado de suspeição, o trio foi submetido aos procedimentos de abordagens, quando em dado momento um dos indivíduos evadiu pulando muros, deixando cair no chão uma porção de crack e uma carteira contendo documentos.

Em seguida os militares questionaram um dos indivíduos que ficou, e ele respondeu que estava ali para comprar uma porção de crack e pagaria R$ 50 pela porção, que inclusive, era o valor que estava em seu bolso. Ainda durante as diligências, foi encontrado dentro de uma mochila, uma balança de precisão, R$ 1.020 em dinheiro, grande quantidade de droga, gerando prejuízo aproximado de R$ 15 mil aos traficantes.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia, juntamente com todo material apreendido.

Folha de Jaraguá