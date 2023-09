Abertas as inscrições para sorteio de casas a custo zero em três cidades de Goiás; veja como se cadastrar

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) abrirá inscrições para casas a custo zero nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Formosa e Itaberaí. Moradores desses municípios poderão se inscrever entre 12 e 26 de setembro no site da Agehab ou nos pontos de apoio disponíveis pelas respectivas prefeituras dos próprios municípios. Os editais com as regras para seleção também estarão disponíveis no endereço eletrônico.

Casas do programa ‘Pra Ter Onde Morar’, em Goiás — Foto: Octacilio Queiroz/Governo de Goiás

Segundo a Agehab, podem participar dos processos seletivos famílias com renda de até um salário mínimo, nunca beneficiadas em programa de moradia, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos três anos no município que estão sendo ofertado as casas. São 35 unidades em Águas Lindas, 48 em Formosa e 50 em Itaberaí.

Depois que se inscreverem, as famílias que atenderem aos critérios e entregarem a documentação exigida pelo edital seguirão para a fase sorteio das casas.

Pontos de apoio

Águas Lindas de Goiás:

Secretaria Municipal de Habitação

Endereço: Quadra 42, Conjunto A, lotes 50/52, Parque Barragem, Setor 2.

Atendimento em dias úteis: 8h às 12h e das 13h às 17h

Telefone (61) 991798591



Formosa:

Prefeitura de Formosa:

Endereço: Praça Rui Barbosa, nº 208, Centro

Atendimento em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Telefone: (61) 3981-1042



CRAS I

Endereço: Praça do Mercado, nº 460, Centro

Atendimento em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Telefone: (61) 3981-1107

CRAS II

Endereço: Rua 02, quadra 12, nº 121, Lagoa do Santos

Atendimento em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Telefone: (61) 98201-5137

Itaberaí:

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)