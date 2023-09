Denúncia ao MP sobre obra do hospital em Goianésia marca briga política entre Leonardo Menezes e Renato de Castro

Após entregar o relatório de duas auditorias interna e externa ao Ministério Público, para que seja investigada irregularidades e até suposta improbidade administrativa na construção do novo Hospital Municipal de Goianésia, o atual prefeito Leonardo Menezes marca uma briga política com seu ex-aliado o deputado estadual Renato de Castro, tudo isso, porque as possíveis fraudes estão relacionadas ao início da construção do hospital em 2020, época em que Renato de Castro era o prefeito de Goianésia.

A acusação de Leonardo Menezes tomou proporções a nível estadual, e foi uma das principais manchetes de um dos maiores jornais de Goiás, “O Popular”.