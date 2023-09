Ao tornar-se cidadão trindadense, Daniel Vilela reforça compromisso do Governo de Goiás com a Capital da Fé

Vice-governador foi homenageado por vereadores em sessão realizada na noite desta terça-feira, 29/8. Ele citou viaduto da GO-060, construído pela Goinfra, como exemplo da atenção dada pelo governador Ronaldo Caiado ao município

Ao receber título de cidadão na noite desta terça-feira, (30/8), em Trindade, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, reafirmou o compromisso do Governo do Estado com a Capital da Fé e seus moradores. Após ressaltar a disposição do governador Ronaldo Caiado em fechar parcerias e convênios com os prefeitos goianos, como o daquela cidade, Mardem Júnior, Daniel elegeu o viaduto que está sendo construído na GO-060 como exemplo da atenção que a administração estadual tem dispensado ao município.

A obra, sob responsabilidade da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Goinfra), demandará recursos da ordem de R$ 14,3 milhões e terá extensão total de 630 metros. A ordem de serviço foi assinada em junho último e a previsão de entrega do novo viaduto é de 18 meses. “Uma cidade como Trindade, que recebe milhares de romeiros ao longo do ano, merecia uma obra deste porte”, disse o vice-governador, que ainda citou a ampliação que vem sendo feita no Hospital de Urgências de Trindade (Hetrin) – com investimentos de R$ 50 milhões -, vistoriada por ele há dois meses.

Vice-governador Daniel Vilela recebe o título de cidadão trindadense / Foto: Jota Eurípedes

No esteio do destaque dado às realizações do governo estadual, Daniel Vilela lembrou que Trindade completa 103 anos na próxima quinta-feira, 31/8, e disse que trabalharia “incansavelmente” para honrar o título de cidadão trindadense proposto pelo vereador Nélio Fortunato e aprovado pelos demais 18 parlamentares da Câmara Municipal, local onde foi realizada a sessão solene.

“Vejo que os senhores confiam em mim, que esperam que eu colabore e ajude muito Trindade, e assim o farei. Assim como meu pai, tenho laços de amizade fortes por aqui”, disse o vice-governador, que é natural de Jataí, município da região Sudoeste localizado a 310 quilômetros da capital. “A partir de hoje me sinto um homem ainda mais abençoado por ser filho da Capital da Fé”, arrematou.

Vice-governador Daniel Vilela recebe o título de cidadão trindadense / Foto: Jota Eurípedes

A sessão de entrega do título de cidadão foi prestigiada por líderes políticos, empresariais, prefeitos e vereadores de municípios vizinhos, deputados estaduais – como o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, também agraciado com a mesma honraria -, pelo ex-prefeito Jânio Darrot e pelo prefeito Mardem Júnior, que em discurso disse estar “feliz” por ver o espaço que Daniel “conquistou” ao lado do governador Ronaldo Caiado. “Você é um jovem determinado, ousado e aguerrido. Merece o melhor”, afirmou o gestor.

O vice-governador ainda prestigiou, na mesma solenidade, a entrega da Medalha do Mérito Juarez de Almeida Freire a 12 empresários e empreendedores. No discurso, os parabenizou pela dedicação, resiliência e por gerarem empregos aos moradores de Trindade.