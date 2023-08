Mutirão “Prefeitura Mais Perto de Você”, será realizado neste sábado, na creche Márcio Túlio, no Nova Aurora III

A Prefeitura de Goianésia irá realizar na manhã do próximo sábado (26), mais uma edição do mutirão “Prefeitura Mais Perto de Você”, na creche municipal Márcio Túlio Oliveira Santana – na Rua 1, bairro Nova Aurora III. Serão ofertados diversos serviços gratuitos à comunidade da região Oeste da cidade.

Limpeza de ruas e calçadas, troca de lâmpadas, testes rápidos, CadÚnico, apoio em programas sociais, corte de cabelo, brinquedos para as crianças, música e principalmente atendimento médico e odontológico serão oferecidos no local.

De acordo com o prefeito Leonardo Menezes, o mutirão é uma forma de descentralizar os serviços e levar a prefeitura até os bairros e povoados do município. “Todas as secretarias e departamentos vão até a comunidade, ouvindo as pessoas, levando atendimentos e conhecendo as demandas dos bairros”, afirma.

O evento tem o envolvimento de todas as secretarias da Prefeitura e a parceria do deputado estadual Dr. José Machado, por meio do projeto Goiás Solidário, com atendimentos médicos nas áreas de ortopedia, oftalmologia, clínica geral, pediatria e urologia.