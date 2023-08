Prefeitura de Jesúpolis investe em cursos de capacitação para à população

Buscando oferecer qualificação para os moradores de Jesúpolis, a Prefeitura Municipal investiu em capacitação na área da saúde e da gastronomia neste mês de agosto.

O curso voltado para a área da saúde foi ministrado na última quarta-feira (16), pela representante técnica da regional de saúde central, Deuslene Diniz.

A qualificação Vigilância Sanitária no Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água Para Consumo Humano (SISAGUA) foi direcionada para os agentes de saúde.

Voltado para o incentivo do empreendedorismo e da qualificação, a Prefeitura anunciou, na última semana, que irá ofertar cursos por meio da Secretaria de Assistência Social e do CRAS, em parceria com o SENAR. A qualificação será nos dias 30 de agosto e 1º de setembro, com vagas limitadas e totalmente gratuito.

