Menor é apreendido em Uruaçu com pedras de crack e dinheiro de tráfico

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Municipal de Polícia de Uruaçu, apreendeu em flagrante, ontem (17), em Uruaçu, um menor de idade que estava comercializando drogas (crack) no Setor Vale do Sol, naquele município. Com ele, ainda foram encontradas várias cédulas de dinheiro, oriundas da comercialização ilícita. A operação policial ocorreu no contexto das ações preventivas e repressivas que a Polícia Civil vem desenvolvendo em locais da cidade apontados pela população, via denúncia, como pontos de comercialização de drogas.