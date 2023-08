Anglo American e parceiros oferecem capacitações empresariais em Barro Alto

A Anglo American, por meio do seu Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, o Promova, está oferecendo capacitações empresariais em Barro Alto (GO). As vagas são destinadas, exclusivamente, a pessoas com CNPJ, que poderão indicar um representante. A iniciativa é firmada em parceria com a prefeitura local, além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Barro Alto (Aciaba).

Ao todo, serão promovidas cinco capacitações, que irão acontecer no Escritório da Anglo American (Rua Santo Antonio, Qd 1, Lt 1, nº 502, Centro). São elas:

Curso de Gestão de Estoques

Data: 13/09 a 15/09

Carga horária: 12h de aula coletiva e 2h de consultoria por empresa

Oficina de Formação do Preço de Venda

Data: 25/09

Carga horária: 4h de aula coletiva e 3h de consultoria por empresa

Oficina de Como Atrair, Reter e Fidelizar Clientes

Data: 10/10

Carga horária: 4h de aula coletiva

Oficina de Como Analisar o Mercado

Data: 24/10 e 25/10

Carga horária: 4h de aula coletiva

Curso de Líder Coach – Liderando Para Alta Performance

Data: Workshop 1: 07/11 e 08/11 e Workshop 2: 21/11 e 22/11

Carga horária: 32h de aula coletiva e 4h de consultoria por empresa

As inscrições vão até o dia 10 de setembro e devem ser realizadas por meio do preenchimento deste formulário. Dúvidas podem ser direcionadas para a Aciaba, no telefone: (62) 99647-4470 ou e-mail: [email protected].