Comitiva da China visita Goiás para reforçar parcerias comerciais

O governador Ronaldo Caiado (UB) recebe, nesta quarta-feira (16), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. A reunião de trabalho será às 9h45. O encontro integra uma programação de três dias de visita dos representantes asiáticos ao estado, com objetivo de ampliar as parcerias comerciais.

Liderada por Daniel Vilela, comitiva goiana está na China em busca de investimentos e transferência de tecnologia; primeiro dia foi marcado por reunião com empresários do ramo energético (Foto: Bruno Farias)

Também participam o vice-governador Daniel Vilela (MDB), o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, empresários e demais integrantes da delegação chinesa.

Atualmente a China é responsável por 53% das exportações goianas de produtos do agro. Os municípios que mais exportaram em maio foram Rio Verde (35,31%), Jataí (8,95%) e Mozarlândia (4,05%). O principal destino da carga foi justamente o país asiático.

