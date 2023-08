Presidente da Câmara de Goianésia, Múcio Santana, recebe homenagem da FIEG como gestor amigo do IEL

O vereador presidente da Câmara Municipal de Goianésia, Múcio Santana, foi homenageado como Gestor Amigo do IEL em solenidade realizada na sede da FIEG em Goiânia. A premiação é o reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da educação e mercado de trabalho de Goianésia.

A honraria foi concedida pela FIEG – Federação das Indústrias do Estado de Goiás, como reconhecimento a dedicação e compromisso da Câmara Municipal de Goianésia com a formação de jovens talentos e a inserção no mercado de trabalho.

Presidente da Câmara, Múcio Santana, é homenageado pela FIEG como gestor Amigo do IEL / Foto: Câmara Municipal de Goianésia

Durante a homenagem, Múcio Santana ressaltou a importância do trabalho realizado, destacando sua visão empreendedora e sua atuação incansável na busca por soluções que promovam o crescimento econômico e social de Goianésia e região. Ele ainda enfatizou a importância do IEL na formação de profissionais qualificados e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

A homenagem concedida ao vereador Múcio Santana é o reconhecimento como Gestor Amigo do IEL, evidenciando sua dedicação e compromisso com a formação de profissionais qualificados e o desenvolvimento de nossa cidade. Espera-se que essa homenagem inspire outros gestores a valorizar e investir na educação profissional e mercado de trabalho.

