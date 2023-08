Com mais de 1 milhão investidos “nova” Escola Dona Quininha é entregue em Barro Alto

Em um evento grandioso com a presença da comunidade e de autoridades, a mega reforma e ampliação da Escola Municipal Dona Quininha, foi entregue em Barro Alto. A atual gestão investiu mais de um milhão de reais somente nesta obra do âmbito educacional. A emoção dos presentes foi nítida durante o evento.

A atual gestão investiu mais de R$ 1 milhão de reais somente nesta obra do âmbito educacional/ Foto: Governo de Barro Alto

A secretária municipal de educação Sandielle Tavares, durante sua fala, frisou que no dia que entrou na escola pela primeira vez, ficou assustada com o descaso. “Chão esburacado, telhado caindo, uma situação totalmente precária. A atual gestão hoje realiza um sonho, com recursos próprios e entrega uma escola de alto padrão para a comunidade barro-altense”, destacou a secretária.

O Prefeito de Barro Alto, Álvaro Machado, mostrou-se bastante satisfeito com a realização da obra / Foto: Governo de Barro Alto

O Prefeito de Barro Alto, Álvaro Machado, mostrou-se bastante satisfeito com a realização da obra. Álvaro é professor, vem ganhando destaque em âmbito estadual pelos avanços em Barro Alto em diversas áreas e a educação não fica de fora. “Hoje entregamos uma escola digna de nossos alunos. Estamos virando a página e trazendo desenvolvimento para nossa cidade”, frisou o prefeito.