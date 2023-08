Cinco escolas da rede municipal de Goianésia são premiadas entre as melhores de Goiás no Prêmio Leia

A educação da rede municipal de Goianésia é referência em qualidade em Goiás. Na tarde desta quinta-feira (3), em Anápolis, cinco escolas do município foram premiadas entre as 150 unidades da rede pública do Estado que ganharam o Prêmio Leia.

Foram premiadas as escolas Elói Alves da Fonseca, Padre Jesus Osés Pagolo, Lauro da Penha, Evangélica Monte Moriá e Saint Clair Ottoni da Silva.

Cada escola recebeu R$ 80 mil de premiação. O recurso será utilizado para investir em melhorias em prol da alfabetização na idade certa. 20% do montante será distribuído para os professores envolvidos no projeto.

O Prêmio Leia é mais uma ação do Programa AlfaMais Goiás que ocorre através da efetivação do regime de colaboração entre estado e município. O Prêmio Leia é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho das escolas que buscam garantir a alfabetização das crianças na idade certa.