Homem é esfaqueado por engano durante tentativa de homicídio em Goianésia

Um homem de 23 anos foi esfaqueado por engano, no Bairro Muniz Falcão, uma tentativa de homicídio em Goianésia. Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe do CPE-90 agiu para localizar o principal suspeito de ter cometido o crime, em patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura jogou um objeto em um lote baldio.

Após abordagem o suspeito confessou o crime e indicou aonde havia jogado a arma utilizada. O jovem, de 19 anos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para o Hospital Municipal Irmã Fanny Duran, para relatório médico, sendo então reconhecido pela vítima, que estava recebendo o socorro médico.

Aos policiais, o rapaz relatou que confundiu a vítima com outra pessoa, desferindo os golpes de faca por engano, enquanto procurava seu desafeto. Quando percebeu que estava esfaqueando a pessoa errada, cessou as agressões e saiu à procura do verdadeiro desafeto.

A ação dos policiais resultou na apreensão da faca utilizada no crime e na condução do indivíduo para a Delegacia de Polícia, conforme o artigo 121 cc 14 do Código Penal Brasileiro (CPB).