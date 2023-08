Prefeito Álvaro Machado quer que grandes empresas valorizem economia local

Em decorrência dos últimos acontecimentos no município de Barro Alto relacionados a empresas mineradoras e cooperativa de comércio local, o Prefeito de Barro Alto, Álvaro Machado, realizou um pronunciamento em suas redes sociais. De acordo com o prefeito, foi solicitado ao corpo jurídico do Governo de Barro Alto, a análise para um possível envio de projeto de lei a Câmara de Vereadores, referente a uma alteração tributária do município.

Ainda segundo a iniciativa proposta pelo prefeito, a ideia tem como propósito garantir a efetiva participação de empresas mineradoras junto ao comércio local e população barro-altense, além do resguardo do município e sua população de futuros prejuízos advindos do pós-minério.

Por fim, o Governo de Barro Alto reafirmou o compromisso de voltar sua política pública em prol de tornar o município mais forte e independente. Valorizar o comércio e dando incentivo fiscais aqueles que efetivamente participarem de seu avanço, tanto em âmbito social, quanto financeiro também foram iniciativas citadas.