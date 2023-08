Prefeitura de Goianésia inicia campanha contra Fake News na internet

A Prefeitura de Goianésia, através da Diretoria de Comunicação, está realizando nas redes sociais a campanha “#Goianésia Contra Fake News”.

O objetivo é alertar a população sobre informações e notícias falsas que são disseminadas através da internet, além de dar dicas para que as pessoas se atentem sobre formas de garantir a segurança na internet.

O prefeito Leonardo Menezes faz questão de dizer que a campanha tem como objetivo ajudar a população a identificar as Fake News e a pesquisar em fontes seguras os conteúdos. “A Prefeitura passa informações à população em suas redes sociais e no website. Fazemos informativo das ações, além de prestação de contas para o cidadão. São fontes seguras para que as pessoas se informem. Neste momento, muitos boatos estão sendo propagados”, disse.

Vale lembrar que propagar informações falsas é crime. A campanha teve início na segunda-feira (31), com a divulgação no Instagram do card “Se é Fake, não é News”, alertando sobre o potencial maléfico na sociedade da propagação de mentiras, calúnias e desinformação. Outras peças, como vídeos e cards serão divulgadas nos próximos dias.

As Fake News são uma das maiores causas do fenômeno de desinformação que vivemos, hoje, na internet. Notícias falsas são perigosas, já que podem resultar em calúnia e difamação, linchamentos e até mortes.