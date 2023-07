Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Goiás fazem operação em Jaraguá

No início da noite da última sexta-feira (21/07), em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal (NOE – (Núcleo de Operações Especiais e o GOC – Grupo de Operações com Cães) e a Polícia Civil de Goiás (Jaraguá) deflagraram uma operação policial no Posto Policial da PRF, localizado na BR 153, município de Jaraguá.

Inúmeros ônibus interestaduais e veículos foram abordados e foram feitas buscas minuciosas pelos policiais e pelos cães policiais da PRF (GOC – Grupo de Operações com Cães).

O objetivo da operação policial foi combater o tráfico de drogas, armas de fogo, munições e averiguar possíveis foragidos da justiça.

Essa primeira fase da operação não acarretou em prisão ou apreensão de objetos ilícitos.

A operação se iniciou as 19h30min de sexta-feira e se findou as 00h30min de sábado.