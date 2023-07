Marinha e drone com sensor térmico ajudam nas buscas por barqueiro que desapareceu após canoas baterem de frente no Rio Araguaia

A Marinha do Brasil e um drone do Corpo de Bombeiros ajudam nas buscas pelo barqueiro João Xavier da Silva, de 53 anos, desaparecido no Rio Araguaia, em Aruanã. De acordo com o tenente Milson Fernandes, é a primeira vez que os bombeiros usam o equipamento com sensor térmico na Operação Férias.

“Nós utilizamos a câmara térmica para verificar se há algum vestígio nas margens do rio. No período diurno, nós verificamos com a visão ampla, principalmente em bancos de areia, as margens do rio, as encostas, as pedras, para verificar se há algum tipo de objeto, ou corpo”, explicou.

João está desaparecido desde o último domingo (16), após cair na água em um acidente entre a canoa que ele pilotava e outra embarcação na Praia do Cavalo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a canoa que bateu contra João tinha cinco ocupantes e um deles ficou ferido.

O tripulante de 43 anos que ficou ferido teve um corte na testa e foi encaminhado por uma unidade de resgate dos bombeiros até o Hospital Municipal de Aruanã, segundo a corporação.

Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que a canoa com cinco ocupantes era pilotada por um jovem de 22 anos, que fugiu do local. João estava sozinho na outra embarcação. Segundo a corporação, os demais tripulantes não tiveram ferimentos.

Segundo o delegado Ricardo Ramos, o piloto do barco foi identificado e prestou depoimento. O investigador explicou que as demais pessoas envolvidas, assim que identificadas também prestarão depoimento.

G1 GO