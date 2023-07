Homem de 48 anos é preso em Anápolis por estupro de enteada

A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, cumpriu, no dia 13 de julho, mandado de busca e apreensão com quebra de dados telemáticos, expedido pelo Juizado da Violência Doméstica daquela comarca, em desfavor de um indivíduo de 48 anos, investigado pela prática de estupro de vulnerável contra a filha de sua namorada, a qual o chamava de “pai”.

Durante a busca foi localizado arquivo contendo foto íntima infantil, possivelmente da vítima, criança com transtorno do espectro autista. Diante da posse do arquivo, o indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil e, em seguida, encaminhado à unidade prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.

O arquivo encontrado em poder do investigado, somado às demais provas, reforça os indicativos de que o homem abusava sexualmente da criança desde os sete anos de idade. Atualmente, a menina tem 10. Na sequência, foi realizada também busca e apreensão domiciliar na casa da namorada do investigado, mãe da vítima, ocasião em que foram aprendidos outros objetos para instrução do inquérito policial que investiga o abuso sexual da infante.