Acompanhando Ronaldo Caiado, o vice-governador ainda participou da visita à Policlínica da região e da entrega de benefícios sociais às famílias carentes da cidade

Em vistoria às obras da GO-080, no trecho que liga as cidades de Goianésia a Barro Alto, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, destacou que o investimento é um dos primeiros resultados do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). “O fundo foi criado para financiar as obras de importância estrutural do nosso estado de Goiás. Em pouco tempo de criação, o recurso já foi empregado para viabilizar a logística de empresas e de nossos trabalhadores”.

Essa é a primeira obra realizada com recursos do Fundeinfra, segundo o governador, Ronaldo Caiado. “É a primeira obra com recursos do Fundeinfra, para o qual as pessoas estão contribuindo, sejam elas produtoras de soja, de milho, de cana e também da pecuária. Está a passos largos para ser concluída e o povo da região agora vê que tem estrada, que tem asfalto que não vai embora com a chuva”, frisou.

O trecho tem 41,23 quilômetros e passa por reconstrução das camadas asfálticas, com investimento previsto de cerca de R$ 65 milhões. Para Daniel Vilela, a iniciativa significa contribuir para desenvolver, ainda mais, a atividade econômica da região.“ Grandes empresas estão margeando a rodovia. Além disso, a melhoria da rodovia significa mais segurança para as quase 15 mil pessoas que trafegam diariamente, a maioria trabalhadores de Barro Alto ou Goianésia”.

Visita e entrega de benefícios

O vice-governador aproveitou a ocasião para visitar, em Goianésia, a Policlínica Estadual da Região São Patrício, unidade da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. O centro de saúde recebeu, na última quinta-feira (6/7), a certificação de qualidade da Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível 1, após comprovação de que todos os protocolos de excelência na assistência à saúde são realizados no local, com humanização, qualidade e segurança aos pacientes.

Inaugurada em 2020, a Policlínica recebeu investimentos superiores a R$ 9.6 milhões para construção e R$ 5.5 milhões para equipamentos médicos, tendo custo mensal aproximado de R$ 2.3 milhões para atender população dos 60 municípios que integram a região, estimada em 1.155 milhão de habitantes. A unidade está localizada no Jardim Esperança, bairro construído na década de 1990, com apoio do então governador goiano Maguito Vilela, pai de Daniel Vilela, como ele ressaltou em discurso.

Durante a visita ao local, o vice-governador participou da entrega de 386 cartões do programa Mães de Goiás e 101 cartões do Programa Dignidade – que destina R$ 300,00 mensais a idosos em situação de pobreza. A iniciativa integra programas assistenciais de transferência de renda do Governo de Goiás, como salientou em pronunciamento. “O governador Ronaldo Caiado se preocupa com os goianos e tem como a diretriz de seu governo para todos nós, que somos seus colaboradores, focar nas famílias goianas. O programa Mães de Goiás e o Dignidade vem nesse sentido, para que Goiás se consolide para o Brasil como o Estado que tem a maior rede de proteção social”.

Daniel Vilela ainda enalteceu o trabalho de Gracinha Caiado, “nossa primeira dama vem liderando com muita determinação essa rede de proteção social” e anunciou que recebeu “em primeira mão uma notícia que ainda não foi divulgada: Goiás foi o estado brasileiro que mais tirou pessoas da pobreza. Essa é o mais exemplo dessa diretriz do governador Ronaldo Caiado, que está sendo seguida”.

Em todo o estado, são mais de 80 mil mulheres contempladas pelo programa Mães de Goiás. De 2021 a 2022 foram entregues 1.297 cartões do benefício em Goianésia. Os cartões do Programa Dignidade começaram a ser entregues pelo Governo de Goiás em abril e contemplam idosos em situação de vulnerabilidade.

