Prefeitura de Jesúpolis realiza 4ª edição Sopão do Bem

No último dia 29 a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a 4ª edição do Sopão do Bem. Uma iniciativa que tem como objetivo nutrir e gerar união entre a população jesupolina.

Além da deliciosa sopa servida a todos, o evento também contou com uma apresentação do cantor Miguel Motta. O Sopão do Bem faz parte das ações que a gestão realiza.

O evento aconteceu na Secretaria de Assistência Social, e contou com a presença do Prefeito Adriano Peixoto, Vice-Prefeito Jeso Vidal, Secretários, Vereadores e colaboradores municipais.

Folha de Jaraguá